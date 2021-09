« Nous sommes abandonnés par l’État » : le cri d’alarme d’élus locaux

[Tribune]

Publié le 02/09/2021 • Par Auteur associé • dans : France

Une tribune cosignée par l'adjoint au maire PCF de Paris, Ian Brossat et des édiles de différents bords politiques dénonce la réforme de la formation des élus. "Passant de vingt heures à quatre heures par an, nos droits sont sacrifiés dans une réforme purement budgétaire" jugent les auteurs de ce coup de gueule.

Collectif d’élus locaux

Nous, élus de la République, dénonçons avec vigueur la réduction drastique de nos droits individuels à la formation via l’ordonnance du 20 janvier 2021. Passant de vingt heures à quatre

heures par an, nos droits sont sacrifiés dans une réforme purement budgétaire qui va à l’encontre des objectifs de la loi Engagement et Proximité, au mépris des engagements du Gouvernement.

En première ligne pendant la crise des « gilets jaunes » pour rétablir le dialogue entre l’État et la population et désormais face à la crise sanitaire, économique et sociale, nous sommes exposés à la démultiplication des crises et à l’avènement de problématiques nouvelles qu’elles soient écologiques, sociales ou démocratiques. Nous avons besoin d’être accompagnés pour répondre

au mieux aux défis collectifs qui nous attendent.

Et pourtant, nous sommes aujourd’hui abandonnés par l’État. Nous priver de nos droits, c’est priver la démocratie de ce qu’elle a de plus cher, l’accès au savoir. Le droit à la formation couvre pourtant des enjeux fondamentaux : les finances locales, la démocratie participative, l’écologie, l’urbanisme, le fonctionnement des intercommunalités, la réglementation des communes ou encore la relation avec les citoyens. Ces compétences sont essentielles pour mener à bien notre mandat, au service des citoyens. Nul ne peut prétendre être un professionnel de la politique et maîtriser l’ensemble des sujets attraits à nos délégations. Au lendemain d’une abstention record, il en va de la responsabilité de l’État de ne pas sacrifier, une fois de plus, les élus locaux qui sont le ciment de la démocratie dans les territoires.

Les élus locaux ont tenu leurs engagements auprès du Gouvernement et ont répondu présent pour gérer les crises qu’a connues notre pays. Nous attendons du gouvernement qu’il tienne

ses engagements envers nous.

