Qualité de l’air à l’école : les collectivités en ordre dispersé

Coronavirus

Publié le 01/09/2021 • Par Olivier Schneid • dans : A la une, A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

En cette rentrée scolaire placée sous le signe d’un variant Delta particulièrement contagieux, notamment chez les jeunes, les collectivités s’interrogent sur la nécessité d’acquérir des équipements pour s’assurer de la qualité de l’air dans les écoles, collèges et lycées, afin de prévenir la propagation du virus. Les plus réticentes s’inquiètent de l’impact sur leurs dépenses liées au Covid-19.

« On s’est posé la question, mais le coût est considérable », confie cette adjointe à l’Education d’une ville moyenne ; « On va le faire, mais on ne se précipite pas, car c’est une contrainte supplémentaire », lâche ce président d’un département. A l’approche d’une rentrée scolaire une nouvelle fois marquée par l’épidémie de Covid-19, les collectivités s’interrogent sur la nécessité de doter leurs écoles, collèges et lycées de matériels de surveillance au quotidien de la qualité de l’air des salles de classe, de restauration collective, etc. Notamment en raison des montants que cela représenterait, alors que la « facture Covid » depuis le début de la crise est déjà élevée… et seulement en partie compensée par l’Etat.

Une prévention « largement insuffisante »

Cette ...