Aménagement

L’urbanisme, allié de la santé des habitants

Publié le 07/09/2021 • Par David Picot • dans : Actu expert santé social, Innovations et Territoires

sharaku1216 / AdobeStock

La santé publique reste souvent envisagée sous l’angle du soin et de la prise en charge médicale. Or l’aménagement urbain a un rôle à jouer en matière de prévention. La fabrique de la ville peut en effet favoriser les déplacements actifs des habitants, limiter leurs expositions aux polluants et favoriser le lien social. L’intégration des enjeux de santé dans les documents d’urbanisme nécessite une plus grande sensibilisation des acteurs - élus, agents, aménageurs, urbanistes…

