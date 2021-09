Chamrousse s’engage sur la piste verte

[SERIE] Petit mais costaud

Publié le 06/09/2021 • Par Gabriel Zignani • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Premier épisode de notre série « Petit mais costaud » à Chamrousse. La station de ski surplombant Grenoble veut diversifier son offre d'activités pour attirer des touristes toute l'année, tout en respectant la nature. « La Gazette » s'y est rendue début juillet, sous la pluie et dans le brouillard.

Chiffres-clés 68 collectivités, mais aussi des acteurs privés et associatifs, forment l'Espace Belledonne. Cette association a été créée en 1998 à l'initiative des élus locaux pour soutenir les intérêts de la montagne. La région, les départements de l'Isère et de la Savoie, 6 intercos et 59 communes mobilisent des financements publics.

[Chamrousse, Isère, 470 hab., environ 30 agents] Chamrousse est une station de ski bien lotie. Elle peut se targuer d’avoir eu de bons taux de remplissage cet hiver, alors même que les remontées mécaniques, restaurants et bars étaient fermés.

Selon Marius Dompnier, directeur adjoint de l’office de tourisme de la commune, « les gens avaient besoin d’espace. Ils ont découvert de nouvelles activités, comme le ski de randonnée ou le ski de fond, qui ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de 60 % cet hiver ». Ce n’est évidemment pas la seule explication. Le village est situé sur les hauteurs de Grenoble, à 25 minutes de voiture, à environ 1 700 mètres d’altitude. « Une grande partie des gens vient de la plaine pour une journée ou un week-end », constate-t-il. Un atout, mais aussi une faiblesse : la part « séjournante » reste faible. « Nous aimerions développer les séjours, parce que c’est ce qui fait vivre la station », révèle la maire, Brigitte de Bernis.

La montagne redécouverte

La municipalité veut donc changer de modèle économique. Le plan est de diversifier encore les activités, notamment durant l’été, d’aller plus loin que les sports de pleine nature déjà proposés dans la station. Ce qui sera aussi utile pour la saison hivernale, puisque « 50 % de touristes qui viennent l’hiver ne skient pas », rapporte Marius Dompnier. Tout un programme, pour une équipe de petite taille. « Nous avons une trentaine d’employés communaux, en comptant la halte-garderie, les écoles, etc. Pour mener à bien tous ces chantiers, il faut donc qu’ils soient particulièrement motivés, ce qui nous pose un gros souci de recrutement. La rémunération du personnel sous statut communal est incompatible avec certains métiers dont nous avons besoin », précise la maire. Motivés, ils ont l’air de l’être. Et ça tombe bien. Car, à l’image de Brigitte de Bernis, ils craignent que « cet été pourri nous fasse une mauvaise publicité, et que les gens qui viennent pour la première fois ne reviennent plus ».