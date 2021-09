Le burn-out administratif des Français bientôt reconnu ?

Relations avec les usagers

Publié le 01/09/2021 • Par Brigitte Menguy • dans : Actu juridique, Billets juridiques

La députée (LREM) Valérie Petit a déposé, le 15 juillet, une proposition de résolution invitant le gouvernement à reconnaître, prévenir et lutter contre le risque d’épuisement administratif des Français.

Le burn-out administratif prochainement dans la loi ? C’est le souhait d’une vingtaine de députés qui ont signé, avec Valérie Petit, une proposition de résolution invitant le gouvernement à reconnaître, prévenir et lutter contre le risque d’épuisement administratif des Français. Par cette résolution, la députée (LREM) du Nord souhaite guérir les Français malades de leur relation à l’administration.

Car si l’ancien ministre Thomas Thévenoud invoquait indécemment une « phobie administrative » pour justifier une fraude fiscale, un Français sur cinq dit aujourd’hui éprouver des difficultés à accomplir les démarches administratives courantes, selon une étude du Défenseur des droits, réalisée en mars 2017.

Inquiétude intime ou vitale

La résolution proposée au gouvernement est simple : tout d’abord, selon les députés, il faut définir et reconnaître le risque d’épuisement administratif des Français. En s’inspirant des travaux menés sur le syndrome d’épuisement professionnel dans le monde du travail et en transposant ceux-ci à la relation administration-citoyens, la résolution propose une définition provisoire du burn-out administratif. Ainsi, celui-ci consisterait en « l’ensemble des réactions physiques et psychologiques consécutives au stress administratif chronique, qui découle de la complexité administrative, entraînant notamment une charge mentale excessive, la déshumanisation et la dématérialisation de la relation, entraînant un sentiment de dépréciation, et la dimension d’engagement émotionnel à l’œuvre, entraînant une inquiétude de nature intime ou vitale pour la personne ».

Mue de l’action publique

Mais pour les députés la reconnaissance de l’épuisement administratif des Français doit s’accompagner « d’une mue de l’action publique vers une relation plus bienveillante avec les usagers du service public ». Un changement de paradigme selon les auteurs de cette résolution, qui souhaitent que la révolution engagée en 2018 grâce à l’instauration d’un droit à l’erreur progresse. « Beaucoup de chemin reste à parcourir pour faire des citoyens et leur administration, une relation équilibrée et bienveillante », peut-on lire dans l’exposé des motifs.

Enfin, les députés signataires en sont convaincus : « Ce changement de posture et de culture administratives, c’est aussi une aspiration fondamentale des agents publics qui souhaitent retrouver le sens et la dimension humaine de leur travail, et faire de celui-ci, plus qu’un service, une véritable vocation. »