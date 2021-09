De nouvelles dispositions d’application de la loi relative à la justice environnementale

Justice

Publié le 31/08/2021 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Un décret du 30 août précise les modalités d’application de certaines dispositions du code de procédure pénale créées ou modifiées par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, relatives à la compétence territoriale des enquêteurs, aux personnes exerçant certaines missions de police judiciaire, à l’information des jurés des cours d’assises en matière de période de sûreté, à l’information du procureur européen délégué, à la délivrance d’un permis de visite au tuteur ou curateur d’un condamné faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, et à l’exigence d’un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention de Mayotte pour statuer sur une demande de liberté.

Le décret précise par ailleurs diverses autres dispositions du code de procédure pénale concernant le magistrat chargé de contrôler les fichiers de police judiciaire, la procédure applicable devant la chambre de l’instruction et le recours à la procédure pénale numérique. Il prévoit notamment que lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’un contentieux concernant le déroulement d’une information, son président peut recueillir les observations orales du juge d’instruction.