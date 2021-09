Rentrée sportive : pratiquants et bénévoles seront-ils au rendez-vous?

Publié le 31/08/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Longtemps à l'arrêt, les associations sportives sont confrontées à un double objectif : retrouver leurs pratiquants et leurs bénévoles. Pour les premiers, le gouvernement mise sur le Pass'Sport, qui a dû se faire connaître dans un délai très court.

Pass culture versus Pass’Sport : 300 euros pour l’un, 50 euros pour l’autre&hellip D’emblée pointée par les acteurs du sport, la différence a engendré incompréhension, dépit et frustration. Enjeu de cette rentrée sportive, le dispositif du Pass’Sport est né en 2019 dans l’esprit de deux parlementaires : le député (Génération.s) de la Loire, Régis Juanico, et le sénateur (PS) de la Creuse, Jean-Jacques Lozach. A l’époque, cette aide visait à « lutter contre le décrochage sportif et la sédentarité », avec un objectif de « démocratisation de la pratique sportive », rappelle Régis Juanico, qui proposait un crédit de… 500 euros par jeune ! En décembre 2020, l’idée a été reprise par le président de la République pour relancer le secteur ...

