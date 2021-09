Handicap

Publié le 31/08/2021 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu expert santé social, France

En cette rentrée scolaire, le secrétariat d’État aux personnes handicapées s’est félicité de son action en faveur de l’école inclusive : plus de 400 000 enfants en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire en 2021. Mais l’accès à l’école inclusive s’apparente encore trop à un parcours du combattant, selon les associations.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

La politique publique de l’école inclusive a bénéficié d’une augmentation de moyens de plus de 60 % durant le quinquennat, indique le secrétariat d’État, pour atteindre 3,3 Md€ par an. En cette rentrée, plus de 400 000 enfants en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire, soit une augmentation de 19 % en 5 ans.

Quelques nouveautés entrent en vigueur, telle que la formation initiale obligatoire de tous les nouveaux enseignants aux besoins éducatifs particuliers (25 h de formation minimum). Les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) bénéficient également d’une formation d’adaptation à l’emploi de 60 heures. Une plateforme Cap école inclusive est créée pour « outiller les enseignants et d’informer le grand public pour la mise en place d’aménagements ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Santé Social, Club Éducation et vie scolaire E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours J’en profite