Le monde du sport tente une rentrée gagnante

Crise sanitaire

Après un an et demi d’arrêt, le secteur sportif a repris timidement le chemin des terrains en juin. Très attendue par les clubs et les collectivités, cette rentrée sportive s’effectue dans un climat d’incertitude. Les associations sportives se trouvent face à deux questions principales. Retrouveront-elles leurs public ? Et renoueront-elles avec leurs bénévoles encadrants ?

«Le sport d’après, c’est maintenant. » Le slogan du forum sports et territoires, qui s’est déroulé les 29 et 30 juin à Lyon, va-t-il enfin se muer en réalité ? Début juillet, une étude réalisée par le Cosmos, la principale organisation représentant les employeurs du sport, incitait à un relatif optimisme : 63 % des 1 200 structures interrogées déclaraient n’avoir plus recours à l’activité partielle. Et près d’une sur trois envisageait même d’embaucher. Signe qu’après un an et demi d’arrêt, les associations sportives recommençaient à se projeter…

Une projection qui reste toutefois timide. Sur fond de crise sanitaire au format ultramarathon, les clubs naviguent toujours vent de face, dans un océan d’incertitudes. Dans un contexte de passe sanitaire qui risque de compliquer cette reprise, celles-ci concernent surtout le retour des bénévoles et des pratiquants. Les deux tiers d’entre eux redoutent de ne plus revoir une partie des adhérents et licenciés en septembre. L’inquiétude apparaît légitime : selon une enquête effectuée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) auprès de 36 000 clubs, trois clubs sur quatre déclaraient une perte moyenne d’un quart de leurs effectifs (1). Moins d’adhérents et de licenciés, mais aussi moins d’événements générateurs de recettes, sans oublier des sponsors en difficulté : résultat, le groupe bancaire BPCE a estimé à 30 % la baisse moyenne des revenus des associations sportives en 2020 par rapport à 2019 (2).

Des clubs « en vie »

« L’Etat a été au rendez-vous », n’a cessé de rappeler, ces derniers mois, Roxana Maracineanu, la ministre déléguée chargée des Sports. A travers des aides : chômage partiel, exonérations de charge, prêt garanti par l’Etat et autres fonds de solidarité. Sont également mis en place des dispositifs sectoriels tels que l’abondement de 15 millions d’euros au fonds territorial de solidarité placé à l’Agence nationale du sport, pour les associations non employeuses.

De leur côté, « les collectivités ont toujours maintenu leurs subventions pendant la crise », rappelle Patrick Appéré, président de l’Association nationale des élus en charge du sport (Andes). De quoi « veiller à ce que la cellule de base du sport qu’est le club demeure », complète David Lazarus, coprésident du groupe « sport » à l’Association des maires de France. En vie et prêts à affronter les défis de la rentrée.