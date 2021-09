Grâce à la médiation, ça roule entre skateurs et riverains

Prévention

Publié le 08/09/2021 • Par Maëlle Bénisty • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Innovations et Territoires

Le skateboard attire nombre d’adeptes dans le centre-ville de Rennes. La mairie mise sur le dialogue pour encadrer la pratique.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés Démarche : deux médiatrices ont mené 25 entretiens individuels ou semi-collectifs pour une quarantaine de personnes rencontrées. Elles ont recueilli le consentement de six riverains et six skateurs volontaires pour des séances de travail de trois heures.

[Rennes, Ille-et-Vilaine, 217 700 hab.] Certains parcourent des kilomètres pour glisser sur son sol ! A Rennes, la place Hoche est devenue un spot incontournable pour tous les férus de skateboard. « La pratique a explosé en ville ces dernières années, en particulier place Hoche. Des figures locales très suivies ont popularisé l’endroit avec des vidéos sur les réseaux sociaux », explique Didier Le Bougeant, adjoint à la maire, délégué au quartier « centre ». Après un an de concertation, la mairie a décidé d’y encadrer la pratique, en avril.

Nuisances et pétition

L’installation d’un banc géant, en 2019, dans le cadre du budget participatif, a renforcé l’attrait de la place pour les skateurs. « Ils y ont pris leurs habitudes et restent tard le soir », relate-t-il. Jusqu’à cinquante pratiquants s’y retrouvent en moyenne, selon les comptages de la ville. « On est arrivé à un déséquilibre. Les nuisances sonores causées par les roues et le claquement des planches sont devenues insupportables pour les habitants », poursuit-il. En mars 2020, un collectif de riverains lance une pétition afin de faire interdire la pratique.

La mairie fait face à un conflit d’usage complexe et à un climat tendu. « Pour nous, il était impensable de prendre un arrêté radicalement antijeunes. La seule solution était de rétablir le dialogue entre les deux groupes », affirme l’élu.

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Acteurs du sport E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne