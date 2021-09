Zones franches : une réussite sous conditions

Développement économique

Après 25 ans d’existence, le bilan des zones franches urbaines reste difficilement mesurable et souvent mitigé. Dans les quartiers où le dispositif a davantage porté ses fruits, l’accessibilité, des actions pour favoriser l’employabilité des habitants, un fort volontarisme politique ont été déployés.

Élément clé du dispositif de zones franches uniques (ZFU), les exonérations fiscales et sociales destinées à attirer les entrepreneurs sur les territoires ciblés, ont été dotées de moyens conséquents. Un coup de pouce financier qui a pu s’avérer fructueux. Alain Meinardi a implanté une enseigne Lapeyre deux ans avant la création de la ZFU du quartier de l’Ariane à Nice en 1997. « On m’avait prédit que je fermerais au bout de trois mois à causes des phénomènes de bande. La baisses de cotisations sociales m’a permis de recruter près de 220 personnes, habitant pour beaucoup la ZFU, et d’atteindre très rapidement l’activité que je prévoyais au bout de 5 ans », se félicite-t-il.

Aménagement et animation

Mais les mesures fiscales seules ne suffisent pas. « La question de l’aménagement des ...