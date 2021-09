Nouvelles modalités pour le diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social

SOCIAL

Publié le 31/08/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels RH, Textes officiels santé social, TO parus au JO

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Un décret du 30 août modifie les modalités relatives au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social. Il précise les nouvelles modalités d’organisation de la formation et de délivrance du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social.

Il prévoit les modalités transitoires pour les personnes engagées dans un cycle de formation ou de validation des acquis de l’expérience relevant des modalités jusqu’alors applicables pour l’obtention d’un diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social, d’un diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale ou d’aide médico-psychologique peuvent poursuivre leur formation.