Un site qui aide les mairies à louer leurs espaces municipaux

[Start-up] Patrimoine

Publié le 10/09/2021 • Par Géraldine Langlois • dans : France, Innovations et Territoires

Mamairieloue est une plateforme de mise en relation entre des collectivités, qui proposent des espaces à louer, et des particuliers, associations ou entreprises. Cela permet de développer les usages de lieux souvent sous-utilisés et associer des prestations de services par des acteurs locaux. Avec le risque de perdre le contact avec les « locataires » si toutes les procédures sont numérisées, mais les collectivités peuvent choisir de conclure les locations en direct.

MaMairieLoue, c’est le Airbnb des espaces municipaux : salles des fêtes, de réunion, piscines, musées, ateliers d’artistes et espaces sportifs ou culturels. Le créateur de cette start-up des Hauts-de-France a eu l’idée de faciliter leur location en concevant l’intermédiaire qui manquait entre les collectivités et les clients potentiels, qu’ils soient particuliers, entreprises ou associations. Les collectivités peuvent y inscrire n’importe quel espace susceptible d’être loué, en renseignant son type d’usage, sa superficie, sa capacité d’accueil, les équipements présents (tables et chaises, scène, sono, écran, jeux, parking…) et, le cas échéant, les prestations qui peuvent être associées (café, traiteur, fleuriste, etc.).

Identification des usages

Elles ont la possibilité d’opter pour ...

