A la découverte de ces territoires petits par les moyens, mais grands par l’énergie et les projets

[SERIE] Petit mais costaud

Publié le 06/09/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Peu ou pas de bras, mais des idées : ces petites villes ou villages innovent et font figure d'exemple en cette période de transitions. Découvrez notre série de reportages en six épisodes...

Le manque d’ingénierie, elles le vivent au quotidien. Trouver la bonne assistance à maîtrise d’ouvrage pour formuler son projet, le cabinet d’études, des compétences pointues afin de mettre en œuvre son réseau énergétique ou son programme de réhabilitation du patrimoine, pour répondre aux appels à projets de l’Etat et des autres collectivités… autant d’obstacles auxquels les collectivités que nous avons rencontrées durant nos six reportages sont confrontées, et qu’elles franchissent avec les moyens du bord, ainsi que beaucoup de travail et d’acharnement de la part des élus et des agents.

Un coup de pouce bienvenu

L’Agence nationale de la cohésion des territoires a été créée dans ce but : apporter une offre d’ingénierie locale, là où elle est absente, aux communes qui en ont le plus besoin et mettre en avant les compétences locales existantes. Les programmes qu’elle porte, comme Action cœur de ville ou Petites Villes de demain, apportent des financements pour des postes de chef de projet, et des droits à des missions d’ingénierie ponctuelles. Un coup de pouce bienvenu qui devrait s’accompagner d’une plus grande attention de la part des services préfectoraux envers les lauréats de ces programmes. Mais, explique Marie-Pierre Berthier-Maître, DGS de Tournus, « pour ces petites villes aux services réduits, l’enjeu est aussi de pouvoir dégainer leurs dossiers prêts au bon moment, quand les appels à projets ou autres appels à manifestations d’intérêts sortent », avec des financements à la clé.

Le plan France Relance, à cet égard, a montré ses faiblesses, avec la nécessité de rentrer dans des thématiques précises et des délais très courts. Etre intégrés dans des réseaux d’élus ou de professionnels permet également de donner de la visibilité à ses dossiers et d’avoir accès à des compétences pointues, comme le souligne Michel Maya (EELV), maire de Tramayes, par ailleurs administrateur du réseau Cler pour la transition énergétique. L’énergie et l’optimisme sont la caractéristique commune à l’ensemble de ces professionnels qui nous ont chaleureusement accueillis.

Nos reportages 1/6. Chamrousse (470 hab., Isère)

2/6. Gruissan (5 000 hab., Aude)

3/6. Tournus (5 700 hab., Saône-et-Loire)

4/6. Tramayes (1 100 hab., Saône-et-Loire)

5/6. Roscoff (3 400 hab., Finistère)

6/6. Figeac (9 800 hab., Lot)