Jeunes ruraux : le numérique comme source d’inégalités

Politiques jeunesse

Publié le 30/08/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

La 16e édition de Ruralitic, qui s’est déroulée du 24 au 26 août à Aurillac, était consacrée à la question du numérique comme une opportunité d’épanouissement pour les jeunes des campagnes. Si l’accès aux ressources reste un enjeu primordial, l’éducation aux usages numériques ne l’est pas moins.

« La crise du Covid est un fait social total, une bascule, une transformation complète de la société où le numérique devient une question très importante », a estimé Pascal Plantard, professeur à l’université Rennes 2, lors de la table ronde « Numérique et jeunesse, des politiques publiques croisées », organisée par l’association Villes Internet. Et pour que cette transformation ne laisse pas de côté des catégories de population vulnérables, notamment les jeunes des campagnes reculées, il faut l’accompagner, à la fois par des investissements dans les infrastructures, et par une éducation aux pratiques numériques.

La fibre est devenue vitale

L’accès à l’internet est devenu un enjeu crucial dans les territoires ruraux. « Nous ne sommes pas fibrés, nous avons perdu les enfants pendant les ...

