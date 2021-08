Repenser son mode de management

MANAGEMENT

Publié le 31/08/2021 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une RH, France

Deux livres parus ces derniers mois reviennent sur la nécessité de faire évoluer les pratiques managériales dans les administrations publiques. Des lectures inspirantes pour entamer sereinement la rentrée.

Sommées de s’adapter pour faire face à la crise sanitaire et se moderniser, les administrations publiques ont mesuré ces derniers mois la nécessité d’opérer un changement de méthodes, mais aussi de postures managériales. Faisant le constat que le management actuel repose sur des procédés en majorité obsolètes et éloignés des enjeux de transition et d’innovation, Joseph Salamon propose dans son livre Réussir la transition managériale Les clés pour changer ses méthodes et ses postures, (Territorial Éditions, juillet 2021), d’accompagner les cadres dans une nouvelle voie managériale.

Dans une approche qui se veut très opérationnelle, cet ...

