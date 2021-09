Services fiscaux numériques : accompagner la digitalisation grâce au stockage Full Flash

Publié le 10/09/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Avec les services en ligne, les administrations fiscales doivent traiter de plus en plus de données de façon sécurisée et transparente. Quelle solution matérielle pour relever ces défis ?

Partout dans le monde, la perception des impôts se numérise. De plus en plus de citoyens et d’entreprises apprécient l’aspect pratique et la diminution des formalités administratives, et cette tendance ne devrait pas s’inverser.

Les impôts évoluent, la technologie aussi. Les services fiscaux doivent gérer des données sensibles et se conformer aux réglementations locales. Ils doivent pouvoir faire face aux pics de demandes et analyser d’énormes volumes de données avec une faible latence. Autre point essentiel, les systèmes doivent absolument être protégés contre les pannes : toute interruption, même courte, peut avoir de lourdes conséquences.

La solution matérielle globale de Huawei permet de relever ces défis : améliorer la vitesse, la redondance et la facilité de maintenance des systèmes fiscaux numériques tout en réduisant les coûts totaux de stockage des données.

Examinons quatre grands problèmes et les réponses qu’apporte le stockage Full Flash OceanStor Dorado.

Des interruptions de service longues et coûteuses

Aujourd’hui, les contribuables veulent pouvoir effectuer leur déclaration d’impôts quand ils le souhaitent. Toute interruption de service est préjudiciable.

La solution : OceanStor Dorado représente la nouvelle norme en matière de fiabilité du stockage Full Flash. Les tests en laboratoire et sur site ont montré qu’OceanStor Dorado 8000 V6 peut continuer à fonctionner, même si sept de ses huit contrôleurs tombent en panne. La panne simultanée de deux contrôleurs étant déjà extrêmement rare, OceanStor Dorado est considéré comme une solution toujours disponible.

De plus, une solution de reprise après sinistre peut être déployée pour assurer une disponibilité de 99,99999 % et ainsi garantir la continuité des activités.

Volume élevé des requêtes

Les services fiscaux numériques connaissent un trafic croissant, mais irrégulier : il augmente considérablement à l’approche des dates limites de déclaration. Les systèmes doivent également rester efficaces sur les appareils mobiles.

La solution : la latence d’OceanStor Dorado est inférieure à 1 ms, le système gère les périodes de trafic élevé : les temps de réponse sont de l’ordre de la seconde, et non plus de la minute. OceanStor Dorado est économique : il permet de réduire les frais d’exploitation de plus de 70 % par rapport aux anciens systèmes de stockage avec disques durs.

Trop de données, pas assez de compréhension

Les entreprises et les services publics produisent de plus en plus de données, qui pourraient représenter une mine d’or et permettre d’acquérir des informations précieuses. Souvent, ces données sont considérées comme un fardeau plutôt qu’une opportunité : sans la puissance de calcul nécessaire à leur analyse, elles restent inexploitées et augmentent les frais de stockage sans procurer aucun bénéfice en échange.La solution : OceanStor Dorado fait partie intégrante de l’architecture générale de fiscalité numérique et prend en charge la génération instantanée de rapports. Les données sont donc prêtes quand vous en avez besoin. Grâce à l’algorithme FlashLink, l’ensemble du système de stockage est coordonné afin d’exploiter toutes les possibilités du Full Flash. Il permet par conséquent de multiplier la vitesse de lecture par 10 tout en conservant une latence faible de 0,05 ms. Les services fiscaux peuvent donc générer des rapports, de la même manière que les entreprises génèrent des rapports sur leurs activités.

Garantir la sécurité

L’accessibilité des données ne doit pas entraîner de compromis en matière de sécurité. Toute fuite de données fiscales pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Les services fiscaux doivent adopter une approche performante pour réduire les risques, tout en respectant les réglementations en matière de gouvernance des données.La solution : OceanStor Dorado utilise des mécanismes à plusieurs niveaux pour protéger les données, conciliant vitesse et sécurité. De plus, le temps moyen entre les pannes est de trois millions d’heures.

À l’ère du numérique, les administrations doivent évoluer pour protéger les données tout en offrant des services plus rapides et plus efficaces au public, mais aussi prévenir tout risque.

Grâce à des systèmes de stockage flexibles et fiables, comme Full Flash OceanStor Dorado, les autorités locales peuvent résoudre les problèmes liés à la numérisation et disposer de systèmes fiscaux fonctionnels. Contactez-nous dès maintenant afin de découvrir les possibilités pour votre service.

Contenu proposé par Huawei