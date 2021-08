Dotations

DGF 2021 : Plus de transparence … mais une information de plus en plus tardive !

Publié le 30/08/2021 • Par Fabian Meynand • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Décryptages finances, France

L’open data ne cesse de faire progresser la communication des données publiques avec notamment en 2021, pour la quatrième année consécutive, la mise en ligne des données ayant servi au calcul de la DGF des communes, EPCI et autres départements. Une transparence qui a son revers : ces données et les notes d’information utiles à leur compréhension arrivent de plus en plus tardivement aux collectivités locales.

