Passe sanitaire : dégradation du climat dans les bibliothèques

Bibliothèques

Publié le 27/08/2021 • Par Séverine Cattiaux • dans : Actualité Culture, France, Toute l'actu RH

Opposés à l'application du passe sanitaire, des bibliothécaires se sont mis en grève à Paris, Brest, Toulouse, Grenoble, La Rochelle... Ils espèrent une mobilisation à l'échelle nationale.

Toulouse, Paris, Brest, La Rochelle, Grenoble… la liste des bibliothèques en grève pour s’opposer au passe sanitaire s’allonge. Après un an et demi de Covid et d’adaptations de leurs pratiques professionnelles, « ce contrôle, c’est la goutte de trop » lâche une agente gréviste grenobloise. Les bibliothécaires en grève estiment que cette pratique outrepasse leurs missions et malmène leur éthique, en mettant à l’écart les publics les plus précaires. Les agents grévistes disent aussi redouter la fuite des lecteurs. Sans compter que le contrôle du passe sanitaire génère un climat anxiogène et des tensions entre les agents et les usagers, se montrent inquiets les grévistes.