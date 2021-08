Le SCoT en action, en attendant le ZAN…

Aménagement du territoire

Publié le 27/08/2021 • Par David Picot • dans : Actu juridique, France

Souvent appréhendé par leur versant planificateur, les Schémas de cohérence territoriale (SCoT) revêtent aussi un aspect opérationnel. Lequel s’inscrit dans une actualité mouvante sur fond de crise sanitaire et de délicates perspectives foncières. Comment garder le cap ? La question était posée aux 15e Rencontres nationales qui viennent de s’achever à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).

Les Schémas de cohérence territoriale (SCoT) chassent le temps ! Celui de la stratégie puis celui de l’action, sans oublier le passage de l’un à l’autre, thème des 15e Rencontres nationales de la Fédération nationales de SCoT (FédéSCoT), organisées à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ces 26 et 27 août 2021. Lieu de rencontres et d’échanges rassemblant 320 participants, cet évènement constitue aussi l’opportunité pour de nouveaux élus de se former à « cet outil dont l’élaboration représente un exercice à la fois passionnant et compliqué », resitue Michel Heinrich, président de la FédéScoT.

Maire (LR) de Saint-Malo et président de Saint-Malo Agglomération depuis juin 2020, Gilles Lurton abonde volontiers : « appréhender les contours d’un SCoT est un tour de force, du fait de l’étendue des sujets ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne