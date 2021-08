Les régions se préparent à « une rentrée scolaire de tous les défis »

Education

Publié le 27/08/2021 • Par Malika Butzbach • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

À une semaine de la reprise des cours, cette rentrée scolaire « s’annonce assez particulière », estime Carole Delga, présidente de Régions de France lors d’une conférence de presse le 26 août. Elle détaille les chantiers qui attendent les collectivités territoriales dans les lycées et évoque la présidentielle.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Bien avant le 2 septembre, les régions se sont préparées à une rentrée scolaire « qui s’annonce assez particulière », déclare Carole Delga, présidente de Régions de France et du conseil régional d’Occitanie lors d’une conférence de presse le 26 août. « Ce sera la rentrée de tous les défis, abonde Francois Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire. Notamment car elle marque le retour complet des lycéens dans leurs établissements. » Le contexte sanitaire demeure préoccupant et les inquiétudes subsistent quant à la rentrée, qui a d’ailleurs été reportée au 13 septembre en Guyane, Martinique et Guadeloupe. Dans les autres régions où les élèves sont retournés à l’école, comme à La Réunion, « cela se passe bien », témoigne Carole Delga. Ces rentrées se sont effectuées dans les règles ...