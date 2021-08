Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 21 au 27 août sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Climat ambiant – Après la promulgation de la loi Climat et Résilience [lire aussi notre article], Actu Environnement revient en particulier sur les mesures concernant le secteur des transports. Partant du constat que ce dernier est le premier poste d’émissions de gaz à effet de serre en France, le texte fixe différentes trajectoires pour les déplacements individuels et les politiques publiques. C’est ainsi, par exemple, que les pouvoirs des maires ont été renforcés pour le développement des parkings-relais et que les expérimentations des voies réservées aux transports collectifs ont été facilitées. De plus, les dix métropoles qui dépassent régulièrement des valeurs limites de qualité de l’air devront rapidement mettre en place des ZFE.

De l’eau dans le gaz – Suite aux accidents survenus l’an dernier sur des méthaniseurs en Bretagne, Ouest France fait le point sur cette filière et cette technique. Après en avoir rappelé le procédé, l’article se fait l’écho des oppositions locales en raison de certaines nuisances (odeurs, pollution à l’ammoniac…) tout en soulignant que la méthanisation est toujours soutenue par le Gouvernement. La mission d’information « La méthanisation dans le mix énergétique : enjeux et impacts » doit ainsi rendre son rapport cet automne [lire aussi notre article] et des arrêtés sont en cours d’élaboration pour mieux réglementer cette pratique et prévenir les risques d’accident.

Feu de tout bois – Avec 119 chaufferies recensées en 2019 (contre trois en 2001), la biomasse est la première source d’énergie renouvelable en Ile-de-France. Selon Les Echos, qui citent des chiffres de l’Ademe et de la Région, la production de chaleur issue de la biomasse atteignait ainsi 1,43 TWh en 2019, soit l’équivalent de 120 000 logements, profitant notamment du soutien de la filière bois par la Région Ile-de-France. L’article nuance cependant ce bilan en rappelant que, en raison de « ressources moins présentes » et d’une « pression foncière défavorable », l’Ile-de-France reste moins bien dotée en chaufferies qu’Auvergne-Rhône-Alpes ou Grand Est. Mais les chaufferies franciliennes ont la particularité d’être de plus grande capacité.

Suivez le guide – Evaluer les besoins, veiller à la visibilité de l’équipement et de son accessibilité, assurer son bon fonctionnement… Voici quelques-uns des six points-clés développés par le ministère des Transports pour bien déployer des stationnements vélos dans les gares et pôles d’échanges multimodaux. Comme le rappelle ce cahier de recommandations publié sur le site du ministère, cela s’inscrit dans le cadre du décret du 8 juin dernier qui oblige les acteurs locaux à multiplier ces équipements afin d’atteindre l’ambition affichée de tripler la part modale du vélo dans les déplacements du quotidien d’ici 2024.

Fin des émissions – Un document disponible sur le site Internet du Réseau action climat revient sur les évolutions attendues concernant les ZFE suite au vote de la loi Climat. Après avoir rappelé les enjeux de santé publique, le document souligne que les ZFE ne doivent pas être le seul outil mais qu’elles représentent, à court terme, un outil très efficace. Les concentrations de NO2 ont ainsi été réduites à Londres, Lisbonne ou Berlin grâce à la mise en place de ZFE. Le site présente, enfin, une carte des ZFE obligées en 2021 et en 2025.

Savoir éviter la pluie – Après les deux épisodes méditerranéens majeurs qui ont touché le Gard et les Alpes-Maritimes en 2020, le gouvernement poursuit sa campagne « pluie-inondation ». Pour la sixième année de suite, ce programme (qui s’étalera jusqu’en octobre) publié sur le site du ministère de la Transition écologique, se présente sous la forme d’informations et de sensibilisation à l’attention des populations concernées déclinées en 8 bons comportements à adopter en cas de fortes pluies.

Terres nouvelles – Que deviennent les terres excavées du chantier du Grand Paris Express ? Le site Enlarge your Paris y répond via un reportage qui montre, notamment, que les déblais servent actuellement à l’aménagement d’un nouveau parc dans la ville de Chelles (Seine-et-Marne). L’article montre aussi comment ces terres sont acheminées sur place afin d’alimenter les 23 hectares du futur parc du Sempin.

Village global – Le petit village de Carayac (Lot) ne se distingue plus uniquement par sa tomme de brebis. Comme le montre La Dépêche, le récent parc photovoltaïque capable d’alimenter en énergie ses 250 habitants et son projet de méthanisation en font officiellement un village à énergie positive.

Et aussi…

L’Etat apporte 20,4 millions d’euros pour aider à reconstruire l’usine de traitement des eaux d’Achères (Yvelines) victime d’un incendie en 2019 [Le Parisien] ;

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Gironde propose l’équivalent d’un jeu de l’oie pour découvrir le patrimoine bâti et environnemental du département [cauegironde.com] ;

Découvrez 14 concepts de passages piétons innovants et ludiques [creapills.com].