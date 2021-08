Santé publique

Santé environnementale : les collectivités s’engagent de plus en plus mais en ordre dispersé

Publié le 30/08/2021 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, actus experts technique, France

BillionPhotos.com / AdobeStock

Tandis que les préoccupations de citoyens pour les questions liant santé et environnement s'accroissent, les collectivités prennent de plus en plus le sujet en considération. Malgré l'absence de cadre clair sur leurs domaines d'intervention et le manque de financements fléchés.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Energie - air - climat

Qualité de l'air

Santé publique