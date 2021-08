L’esport, sport à part entière ?

Sport professionnel

Pratiqué en France depuis le milieu des années 2010, l'esport, ou sport électronique s’il fallait le traduire, se professionnalise et s’organise à l’instar de n’importe quel sport.

Créée en 2019 à Aix-en-Provence, en s’appuyant sur les infrastructures du club de handball aixois, le PAUC, IziDream travaille au développement de l’esport et à l’amplification des synergies esport / sport avec l’appui des clubs et des collectivités. Entretien avec Hugo Hertling, son manager général.

Comment pourriez-vous décrire l’activité d’IziDream ?

IziDream est une entreprise esport qui a pour premier objectif le développement et la promotion d’équipes esports compétitives.

Le club dispose actuellement de 26 joueurs professionnels et semi-professionnels sur six jeux. Il évolue au sein de la LFL, la ligue française de League of Legends, équivalent de la Ligue 1 mais aussi en division 2 et 3. Notre joueur le plus connu n’est autre que Viking, cumulant des dizaines de milliers ...