« Après un feu de forêt, la végétation est capable de repartir rapidement».

Biodiversité

Publié le 26/08/2021 • Par Isabelle Verbaere • dans : actus experts technique, France

Près de 7000 hectares en août 2021, 6000 ha en juillet 2003, 21 000 ha en 1990… Le massif des Maures (Var) est régulièrement la proie des flammes. Comment la nature peut-elle s’en remettre ? Faut-il l’aider ? Mise au point de Roger Prodon, directeur d’études émérite à l’école pratique des hautes études basé au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier (CNRS)

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Que peut faire une commune pour aider la forêt à se reconstituer après le passage des flammes ?

Demander des crédits pour replanter est le premier réflexe après ce type de catastrophe. Pourtant de nombreux travaux montrent que la végétation est capable de repartir rapidement. Bien souvent, je ne crois pas que l’on fasse mieux en installant de nouveaux plants.

Le choix d’une essence adaptée est crucial, celui des conifères étant en général peu pertinent. Cela fait plus de quarante ans que je suis des massifs ravagés par le feu à plusieurs reprises. Comme la forêt de Junquera à la frontière espagnole où j’observe ce qui se passe, en mesurant la densité d’une dizaine d’espèces d’arbres et arbustes dominantes dans les différentes strates, et en réalisant des relevés de présence d’une trentaine ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne