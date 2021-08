Les agents des centres municipaux de santé toujours exclus du Ségur

REMUNERATION

Après les travailleurs sociaux, ce sont les agents des centres municipaux de santé, eux aussi oubliés du Ségur, qui souhaitent obtenir les mêmes avantages salariaux que la fonction publique hospitalière.

Comme les soignants de certains établissements et services sociaux et médicosociaux en janvier, qui ont depuis eu gain de cause, ce sont les agents des centres municipaux de santé qui montent au créneau pour obtenir une revalorisation similaire à celle de leurs collègues de l’hospitalière prévue dans le cadre du Ségur de la santé.

FO s’est fait leur porte-voix dénonçant « une injustice flagrante » et demandant à ce que le complément de traitement indiciaire de 183 euros net, accordé aux agents de l’hospitalière et de la territoriale (Ehpad) leur soit également versé. S’il est difficile de chiffrer précisément le nombre d’agents concernés, ils seraient déjà près de 800 (médecins, aides-soignants, infirmiers, puéricultrices…) dans les ...

