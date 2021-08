Vaccination obligatoire : le juge européen rejette le recours des pompiers

Crise sanitaire

Publié le 25/08/2021 • Par Brigitte Menguy • dans : Actu experts prévention sécurité, Actu juridique, France, Toute l'actu RH

La Cour européenne des droits de l’homme a décidé de rejeter les demandes de mesures provisoires introduites par 672 sapeurs-pompiers français à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Pour la Cour, un risque réel de dommages irréparables n’est pas encouru.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Premier camouflet judiciaire pour les antivax. La Cour européenne des droits de l’homme a rejeté, le 24 août, le recours de 672 sapeurs-pompiers français (professionnels et volontaires des services départementaux d’incendie et de secours de France ou travaillant dans le milieu hospitalier) qui s’opposaient à l’obligation de vaccination qui leur été imposée par la loi du 5 août relative à la gestion de la crise sanitaire.

Dans leur recours déposé devant la Cour de Strasbourg le 19 août, les soldats du feu invoquaient l’urgence et se fondaient sur le droit à la vie et sur le droit au respect de la vie privée et familiale de la Convention européenne des droits de l’homme afin d’obtenir la suspension :

de l’obligation vaccinale telle que prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 ...