Garantir la transparence et l’ouverture des données publiques

GOUVERNANCE NUMÉRIQUE

Publié le 25/08/2021 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Analyses juridiques, France

Flickr cc by FutUndBeidl

Toutes les compétences exercées par les collectivités sont concernées par le sujet des données : de l’éclairage public à l’arrosage automatique, des services scolaires à l’eau potable, etc. Cette seconde analyse de notre série relative à la gouvernance numérique est consacrée à la transparence et l’ouverture des données publiques.

Comme le relève Joël Gombin, cofondateur du cabinet Datactivist dans le guide à destination des décideurs locaux issu de la boîte à outils de la Banque des territoires pour la gestion des données territoriales (1) : « L’ouverture des données publiques, c’est d’abord un principe et une obligation légale justifiée par la nécessaire transparence de l’action publique. Mais c’est aussi une méthode et un apprentissage de la gestion des données. Le travail mené par les administrations publiques pour publier des données en open data est souvent la première étape d’une stratégie plus globale, notamment au service des territoires intelligents. »

A cet égard, une cartographie des ensembles de données dans les territoires a également été réalisée dans le cadre de ...

