Loi climat : la commande publique mise à contribution

Publié le 25/08/2021 • Par Gabriel Zignani • dans : Actu juridique, actus experts technique, France

La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforçant la résilience face à ses effets a été publiée mardi 24 août. Elle a entre autres pour objectif de rendre la commande publique plus écologique et plus responsable socialement.

