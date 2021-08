Les violences sexuelles entre mineurs ne sont pas de simples jeux entre enfants

Protection de l'enfance

Pendant longtemps, les abus sexuels entre mineurs sont restés ignorés des professionnels. Banalisés, ils étaient tenus au rang de curiosité ou de jeux sexuels entre enfants. Pourtant, selon le bilan annuel du service de statistique ministériel de la sécurité intérieure près de 8 % des suspects de violences sexuelles sont des enfants. Que dit la loi ? Quels outils existe-t-il pour détecter ces violences et accompagner victimes et auteurs ?

La part de mineurs condamnés pour des violences sexuelles ne cesse d’augmenter dans la statistique judiciaire. 11 fois plus nombreux en 2010-2011 qu’en 1984-1985 (étude Mucchielli, 2014), 18 % des mis en cause pour infractions sexuelles sont des mineurs de moins de 18 ans. La proportion s’élève à 39 % pour les viols sur mineurs (étude Tournier, 2008). Entre 1996 et 2018, le nombre de mineurs mis en cause pour viols sur des mineurs a nettement augmenté, avec une évolution de + 279 %.

