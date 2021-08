Accueil

Concours : les inscriptions aux « Bourses Talents » sont ouvertes jusqu’au 15 octobre

Publié le 25/08/2021 • Par La Rédaction • dans : Actu Emploi, Documents utiles, France, Toute l'actu RH

©WavebreakmediaMicro - stock.adobe.com

Le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques a annoncé l'ouverture des inscriptions pour son programme "Bourses Talents", et ce, jusqu'au 15 octobre. Les bénéficiaires, préparant les concours de la fonction publique, seront sélectionnés sous conditions de ressources et de mérite pour un montant d'aide allant de 2 000 à 4 000 euros.