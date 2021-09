Assistantes et secrétaires prennent leurs métiers en main

Organisation

Publié le 03/09/2021 • Par Solange de Fréminville • dans : France, Toute l'actu RH

Au sein de la « fabrique des AS » de la région Occitanie, réseau qu’elles ont créé, les professionnelles œuvrent à l’amélioration de leur quotidien, mais également des services.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

« Il y a bien des séminaires de directeurs qui durent une journée. Pourquoi ne pas créer des séminaires d’assistantes ? » C’est l’une des questions posées par Véronique Acerbis, assistante de direction au sein de la région Occitanie, à l’origine du projet de « fabrique des AS » (assistantes et secrétaires, toutes des as, donc des championnes), en 2017.

Véronique Acerbis suivait alors un programme de formation fondé sur l’intelligence collective, destiné à impulser des innovations au sein de l’administration régionale issue de la fusion de Midi-Pyrénées et du Languedoc-Roussillon.

C’est ainsi que les quelque 200 assistantes ou secrétaires – des femmes en majorité – réparties entre le siège, à Toulouse, et Montpellier (où se trouve l’ancien hôtel de région du Languedoc-Roussillon) se sont ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne