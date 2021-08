Propagande électorale : les préfectures remplaceront le prestataire privé Adrexo

Elections

Publié le 25/08/2021 • Par Aurélien Hélias • dans : France

A la suite du fiasco des régionales et départementales de juin, le ministère de l’Intérieur a tranché en résiliant son contrat avec le prestataire privé. Les préfectures prendront la suite avant, peut-être, de nouvelles mesures destinées à sécuriser l’acheminement. En ligne de mire : la présidentielle et les législatives 2022…

C’était écrit : après les dysfonctionnements à répétition ayant entaché l’envoi des documents de propagande électorale pour les deux tours des élections régionales et départementales de juin, le ministère de l’Intérieur a décidé de tranche dans le vif et de dénoncer le contrat liant l’Etat à la société Adrexo. « À la suite des dysfonctionnements inacceptables constatés dans l’acheminement de la propagande électorale lors des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021, le ministère de l’Intérieur a résilié les différents lots qui le liaient à la société Adrexo, dans le respect du cadre réglementaire et des délais prévus en la matière », a annoncé la Place Beauvau dans un communiqué du 13 août. Gérald Darmanin précise par ailleurs que les mises sous pli seront dorénavant effectuées par les services des préfectures et non plus par des sociétés privées.

Objectif : sécuriser la présidentielle et les législatives 2022

