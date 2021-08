Cybersécurité

Les collectivités, cheffes d’orchestre de la cybersécurité

Publié le 27/08/2021 • Par Alexandre Léchenet • dans : actus experts technique, France

Dans un rapport publié sur la cybersécurité des collectivités et de la « smart city », la FNCCR appelle les collectivités à prendre en compte la sécurité informatique au plus tôt, à nommer un élu référent et à s'intéresser à la sécurité des prestataires et concédants.

