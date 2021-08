Où en est le déploiement des antennes régionales de l’Agence française pour la biodiversité ?

Biodiversité

Publié le 24/08/2021 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles

Réponse du ministère de la Transition écologique : La loi biodiversité du 8 août 2016 a réorganisé la gouvernance de la biodiversité aux niveaux national et régional, prévu l’élaboration de stratégies régionales de la biodiversité et ouvert la possibilité de création, conjointement par les régions et l’Office française de la biodiversité (OFB), d’Agences régionales de la biodiversité (ARB), associant également les autres collectivités territoriales et les acteurs des politiques de biodiversité.

Ces agences constituent de nouvelles plates-formes de collaboration innovantes dans les régions entre l’État et les collectivités. Les ARB ne sont pas des délégations territoriales de l’établissement OFB et leur création démontre la capacité à mettre en place de nouveaux partenariats Etat – Régions pour une mobilisation renforcée de tous les territoires.

En favorisant le dialogue entre les acteurs en charge de la planification et de la mise en œuvre des politiques territoriales favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, les ARB sont utiles, notamment, pour :

soutenir les politiques régionales en faveur de la biodiversité,

apporter une expertise technique auprès des acteurs,

poursuivre le développement des connaissances,

sensibiliser les citoyens.

Les directions régionales de l’OFB et les services déconcentrés régionaux du ministère travaillent de manière concertée avec les collectivités régionales, en tout premier lieu les Régions, avant la création ou au sein des ARB créées.

Les services déconcentrés de l’État (DREAL-DRIEE-DEAL, SGAR) et ses opérateurs (Agences de l’Eau, Parcs nationaux notamment) sont représentés dans chaque conseil d’administration des ARB.

Un « Club ARB » national animé par l’OFB est le lieu d’échange entre partenaires au niveau national et entre régions. À ce jour, 8 agences sont déjà créées (Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Île-de-France, Normandie, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Guadeloupe), 7 sont engagées avec un accord-cadre signé avec la région (Martinique, La Réunion, Mayotte, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire). Les 3 autres régions (Corse, Guyane et Hauts-de-France) sont engagées dans la réflexion.

Depuis 2018, l’initiative « Territoires engagés pour la nature » (TEN), constitue le dispositif d’engagement des collectivités au titre de la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) et des Stratégies régionales pour la biodiversité (SRB), adossées à la mise en œuvre du Plan biodiversité avec un objectif de 1 000 collectivités reconnues en 2022. Dispositif régionalisé, co-conçu entre le MTE, l’OFB et Régions de France, avec l’appui des Agences de l’eau via un protocole d’action signé en 2018, l’initiative vise à faire émerger, reconnaître et accompagner des plans d’action en faveur de la biodiversité, portés par des collectivités.

Les ARB existantes sont destinées à porter et animer cette initiative, notamment en coordonnant l’action du « collectif régional TEN » ad hoc en charge de l’animation de l’initiative TEN dans chaque région. Ce collectif régional intègre a minima la collectivité régionale, la direction régionale de l’OFB et les services déconcentrés du MTE, et associe les autres partenaires : agences de l’eau, parcs naturels régionaux, gestionnaires d’aires protégées, associations, socio-professionnels …

Les ARB déjà créées ont effectivement pris en charge l’animation de l’initiative TEN, en faisant souvent l’un des fers de lance de leur action. La mise en œuvre des TEN précède parfois la création de l’ARB. La vie du collectif régional constitue alors un laboratoire précieux de la coordination et de la coopération des acteurs qui peuvent alors créer le cas échéant une ARB.

Le déploiement des TEN est régulièrement évoqué lors des réunions du Club ARB. En mars 2021, les 18 régions se sont engagées dans la démarche et ont déjà reconnu 230 territoires. Afin de suivre les progrès accomplis trois ans après le lancement de l’initiative, la mise en place d’un dispositif de suivi des TEN est en cours de définition.