Corinne Lepage : « Il ne faut pas minimiser le pouvoir qu’ont les collectivités dans la défense de l’environnement »

Publié le 01/09/2021 • Par Brigitte Menguy • dans : Actu Expert, France

Avocate aguerrie en protection de l’environnement et ancienne ministre, Corinne Lepage signe, avec Christian Huglo, un livre (« Nos batailles pour l’environnement. 50 procès, 50 ans de combats », Actes Sud, avril 2021.) retraçant ses cinquante ans de combats judiciaires, grandes affaires à l’appui. Elle explique son engagement.

Chiffres-clés 2021 : affaire des arrêtés antipesticides.

affaire des arrêtés antipesticides. 2020 : affaire « Grande-Synthe ».

affaire « Grande-Synthe ». 2019 : affaire « Xynthia ».

affaire « Xynthia ». 2018 : affaire « Le Signal ».

affaire « Le Signal ». 2012 : affaire « Erika ».

affaire « Erika ». 2005 : affaire dite des « poulets à la dioxine ».

affaire dite des « poulets à la dioxine ». 1997 : affaire de l’A400.

affaire de l’A400. 1972 : affaire « Montedison ».

Comment le contentieux de l’environnement a-t-il changé depuis votre premier procès en 1972 ?

Depuis cinquante ans, ce contentieux a beaucoup évolué. Au début, les questions relatives à l’environnement concernaient surtout des pollutions locales ; aujourd’hui, on parle de justice climatique, avec un champ d’application plus large. Cette évolution est le fruit de nombreux combats, car nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Je pense surtout à celles d’ordre scientifique. C’est un volet important, devenu terriblement pointu à cause du travail de longue haleine des lobbys qui ont réussi à faire adopter des règles très techniques allant dans leur sens. Notre argumentation scientifique des dossiers a dû s’adapter et elle est de plus en plus ardue. Les autres obstacles auxquels nous avons ...