Prolongation des aides Covid-19 au secteur sportif professionnel

Sport

Publié le 24/08/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels acteurs du sport, TO parus au JO

Un décret du 23 août prolonge, au titre du premier semestre 2021 (du 1er janvier au 29 juin inclus), l’aide de l’Etat ayant pour objectif de compenser partiellement l’impact économique des mesures générales prises par les autorités administratives, interdisant ou limitant directement ou indirectement l’accueil du public, pour faire face à l’épidémie de covid-19 pour le secteur professionnel sportif en France.

Pour obtenir l’attribution et le versement de l’aide de l’Etat instaurée par ce décret, le bénéficiaire susceptible d’être éligible transmet sa demande à la direction des sports du ministère chargé des sports, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, au plus tard un mois après la publication de ce décret (24 septembre) pour l’aide sollicitée au titre de la période du 1er janvier 2021 jusqu’à la date à laquelle les mesures générales prises par les autorités administratives pour faire face à l’épidémie de covid-19 ont cessé d’être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021.