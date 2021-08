Où en est le projet de loi « 3DS » ?

Décentralisation

Voté par le Sénat le 21 juillet, le texte a doublé de volume. Contrôle des allocataires du RSA, assouplissement de la loi « SRU », nouveau dispositif pour le transfert des routes nationales… Gros plan sur les principales mesures adoptées à la Chambre haute.

Chiffres-clés 205 articles

composent désormais le projet de loi « 3DS ». Le texte n’en comprenait que 84 initialement, mais le Sénat a imposé sa marque, transférant dans sa version du texte des compétences de l’Etat en matière d’emploi. 17 amendements de suppression ont été adoptés. Le gouvernement s’est rarement opposé aux sénateurs, sauf à propos du transfert de la compétence « eau et assainissement » aux intercos.

ont été adoptés. Le gouvernement s’est rarement opposé aux sénateurs, sauf à propos du transfert de la compétence « eau et assainissement » aux intercos. 38 amendements de modification ont été votés. Parmi les sujets qui font encore débat : l’autorité du préfet sur l’Agence de la transition écologique introduite au Sénat.

L’entourage de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ne cache pas sa satisfaction. Le projet de loi ex-« 4D », désormais « 3DS », comme différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification, est « assez en ligne » avec la vision du gouvernement. Ancienne pensionnaire du Palais du Luxembourg, Jacqueline Gourault a œuvré en lien étroit avec les corapporteurs du texte à la Chambre haute, Mathieu Darnaud (LR) et Françoise Gatel (Union centriste).

Même si le nombre d’articles a plus que doublé pour dépasser la barre des 200 durant l’examen du texte au Sénat, la ministre retrouve bien ses petits. Les conditions paraissent réunies pour un accord en commission mixte paritaire entre députés et sénateurs après l’examen du texte à l’Assemblée nationale qui devrait avoir lieu fin septembre.

RSA

C’est la mesure la plus controversée du texte sénatorial. A l’initiative de l’ancien ministre des Affaires sociales, Philippe Bas ...

