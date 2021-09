A Hanovre, les données sont mises au service de la pratique du vélo

Mobilité

Publié le 02/09/2021 • Par Arthur Devriendt • dans : actus experts technique, Europe, Innovations et Territoires

La ville avait besoin d’un tableau de bord des déplacements à vélo sur son territoire. Elle a eu recours à Bike Citizens, une application de calculs d’itinéraires. L’outil facilite la mobilité des habitants et est utile aux services de la collectivité. En outre, les commerçants locaux peuvent y être associés.

Chiffres-clés Population : Hanovre compte 536 900 habitants.

Hanovre compte 536 900 habitants. Contexte national : l’Allemagne souhaite devenir une « nation du vélo » d’ici à 2030. Avec une part modale à 11 % au niveau national, elle vise un doublement du nombre total de kilomètres parcourus à vélo (224 millions par jour contre 112 en 2017).

l’Allemagne souhaite devenir une « nation du vélo » d’ici à 2030. Avec une part modale à 11 % au niveau national, elle vise un doublement du nombre total de kilomètres parcourus à vélo (224 millions par jour contre 112 en 2017). Contact : Sina Wenning, coordinatrice des politiques cyclables, sina.wenning@region-hannover.de

A Hanovre, dans le nord de l’Allemagne, des chiffres atteignent des records : 260 000 trajets enregistrés, 1 740 500 kilomètres parcourus et près de 5 000 utilisateurs actifs. Ce sont ceux de l’application mobile « officielle » locale dédiée au vélo. Sachant que chaque trajet donne lieu à la collecte de nombreuses données associées (itinéraire emprunté, arrêts intermédiaires, temps de pause, etc.), c’est un véritable tableau de bord des déplacements réalisés en deux-roues sur le territoire que le système met à la disposition de la collectivité.

Coordinatrice des politiques cyclables pour la région de Hanovre – qui regroupe la capitale de Basse-Saxe et 20 communes environnantes (1,15 million d’hab.) -, Sina Wenning pointe l’écart qui pouvait exister avec ses collègues chargés des transports publics ou de l’automobile : « Ils travaillaient beaucoup plus avec des données et avaient une base nettement plus importante que nous. » Si des solutions de comptage « vélo » avaient pu être mises en place, elles s’avéraient insuffisantes pour obtenir une vision d’ensemble de la pratique cyclable. D’où l’intérêt de mobiliser les nouvelles possibilités offertes par le numérique.

Animation de la communauté

En avril 2019, un partenariat est établi avec la société autrichienne Bike Citizens, éditrice de l’application mobile du même nom. Disponible au grand public sur les « stores » Apple et Google, celle-ci se présente comme une application de calculs d’itinéraires orientée vers le vélo. En coulisses – et à l’image d’un acteur tel Géovélo en France -, elle se rapproche des collectivités pour leur vendre et exploiter les données recueillies. A côté de Hanovre, ce sont ainsi les villes de Brême et de Francfort, par exemple, qui ont adopté la solution commercialisée par Bike Citizens.