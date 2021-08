Quand les espaces naturels sont bien entretenus et les circuits balisés, les sportifs s’en donnent à cœur joie

Environnement

Publié le 30/08/2021

Le département investit chaque année 2 millions d’euros pour développer les sports de pleine nature.

Chiffres-clés Fréquentation : 15 000 personnes ont fréquenté une douzaine d’espaces naturels après leur réouverture à la fin du premier confinement.

Doté d’un réseau de 82 sites naturels et de 7 000 kilomètres de chemins de randonnées pédestre et cycliste, le département du Nord a, avec la Marne, le budget « sport nature » le plus important de France : 2 millions d’euros par an.

« Entre 2017 et 2020, un état des lieux des espaces naturels et des circuits de randonnée a précédé une requalification », relate Patrick Valois, vice-président du conseil départemental du Nord, chargé de l’environnement. Les 2 millions d’euros d’investissements par an intègrent des subventions à la création de sentiers de randonnée et à leur balisage par les associations locales.

Des raccordements sont initiés, par exemple « entre deux sites départementaux : le parc du Val-Joly et l’abbaye de Liessies ...