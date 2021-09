Accueil

En équipes autonomes, les aides à domicile bénéficient de meilleures conditions de travail

Publié le 02/09/2021 • Par Mariette Kammerer • dans : France, Innovations et Territoires

L’absentéisme et le fort turn-over des aides à domicile impliquent d’améliorer les conditions de travail et la qualité des prestations, et de gagner en attractivité. Les services d’aide à domicile souhaitent gagner en autonomie et redonner du pouvoir de décision aux salariés. Le Nord soutient financièrement cette réorganisation. Des équipes autonomes de quatre à huit auxiliaires interviennent en proximité, gèrent elles-mêmes leur emploi du temps et bénéficient de temps de coordination rémunérés.

