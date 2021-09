Une plateforme en logiciel libre doit faire carburer le covoiturage rural

[Start-up] Mobilité

Publié le 03/09/2021 • Par Myriem Lahidely • dans : France, Innovations et Territoires

Un outil numérique qui aide à trouver des trajets compatibles quels que soient les besoins et le public, connecté ou pas, sur un territoire rural : telle est la finalité de la picholines.fr. La plateforme permet à des habitants ayant peu de solutions de mobilité de faire des trajets réguliers. Le trajet est peu cher car il n‘y a ni commission, ni prix imposé. Cette interface de covoiturage étant nouvelle, il est nécessaire qu’un maximum de personnes s’inscrivent pour que le site devienne une véritable solution de mobilité.

Start up

Le pays cœur d’Hérault (3 EPCI, 77 communes, 80 000 hab.) a reçu, en février, un Trophée de l’innovation territoriale dans la catégorie « services à la population ». Ce prix récompense la plateforme de covoiturage « picholines.fr », que ce syndicat mixte a conçue pour ses habitants. Celle-ci facilite la publication de tout type de trajets : longue distance, domicile-travail, moyen d’aller à l’école, à une consultation médicale… « Ce site va permettre de couvrir de manière plus efficace des zones peu denses à l’écart des bourgs-centres et des destinations mal ou non desservies par les transports en commun », résume Thierry Laniesse, directeur général des services (DGS) du syndicat mixte de développement local pays cœur d’Hérault (Sydel).

Tarifs non imposés

