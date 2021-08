Encore une rentrée sous le signe du covid

Education

Alors que les écoles rouvrent jeudi 2 septembre, les élus locaux apprécient que cette reprise ait été anticipée, même si l’incertitude demeure forte, en raison d’un virus menaçant.

« Pour une fois, on n’a pas dû attendre le happening du ministre pour savoir où on va », se félicite le maire de Trilport (Seine-et-Marne) et membre du bureau de l’Association des petites villes de France (APVF), Jean-Michel Morer (DVG). « Un protocole qui n’arrive pas la veille pour le lendemain avec des contraintes ingérables, c’est une bonne manière de travailler », remarque le directeur de l’éducation de France urbaine, Etienne Chaufour. Les associations d’élus locaux apprécient que le protocole de rentrée scolaire ait été présenté dès le 28 juillet par le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, balisant ainsi l’année à venir.

Quatre scénarios, vert, jaune, orange et rouge, chacun édictant des règles sanitaires adaptées à la circulation du virus, seront mis en œuvre ...

