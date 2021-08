Avec Google, Bercy à l’affût des biens taxables

Finances publiques

Publié le 24/08/2021 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Grâce aux caméras de Google, le fisc va traquer les équipements et extensions que les contribuables ont oublié de déclarer.

Sus aux piscines, vérandas ou abris de jardin non déclarés, Brig Brother va les trouver ! Afin de traquer ces équipements ou m2 supplémentaires qui échappent aux taxes d’habitation ou foncière, Bercy projette de faire appel à Google afin de comparer la réalité des images et les déclarations des contribuables. Le projet « Foncier innovant » -révélé par Le Canard enchaîné- doit utiliser l’intelligence artificielle pour permettre aux services fiscaux de repérer « les biens potentiellement taxables ». Cette détection sur écran sera plus rapide qu’un déplacement d’agent sur le terrain du temps, et permet de contourner l’obligation faite aux géomètres des services du cadastre d’obtenir une autorisation des propriétaires pour contrôler.

3000 piscines clandestines détectées

Si ...

