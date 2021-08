Retrouvez l'essentiel de l'actualité des dernières semaines sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports..

Le grand incendie – Jusqu’à ce mercredi 18 août, 29 642 hectares ont été la proie des flammes depuis le début de l’année en France. Un chiffre, souligne Ouest France, qu’il faut placer en perspectives avec celui de la période 2008-2020, où « seulement » 8 000 hectares avaient brûlé. Selon l’article (infographies à l’appui), ces épisodes sont de plus en plus intenses avec une durée plus longue. Si 90% des feux déclenchés sont dus à une raison humaine, ils trouvent un terrain favorable avec le réchauffement climatique : sécheresse accrue, diminution des précipitations estivales, vents violent… Et comme le présente également le récent rapport du Giec (voir ci-dessous), la fréquence des incendies ne va cesser d’augmenter [lire aussi notre article].

Sous le soleil exactement – Publié au début du mois d’août, le dernier rapport du Giec (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) – et ses conclusions – ont fait l’objet de nombreux articles et commentaires. Sciences et avenir a ainsi détaillé les travaux des 234 auteurs issus de 66 pays qui établissent notamment ce constat : le lien entre le changement climatique et les événements météo les plus violents sont de mieux en mieux établis. Au-delà d’un état des lieux de plus en plus inquiétants, le rapport affine également des scénarii plus précis sur les efforts à accomplir pour limiter la température sur la planète. « Chaque 1 000 milliards de tonnes de CO2 cumulées est responsable d’une hausse des températures de 0,45 °C », précise encore l’étude.

Débranche – Le chiffre est éloquent : avec 1 million de tonnes d’émissions de CO2 en 2019, le bilan carbone du quartier de La Défense (Hauts-de-Seine) en 2019 était l’équivalent de celui d’une grande ville de 127 000 habitants. Et, comme le précisent Les Echos, les consommations d’énergie représentent 15% de ces émissions. Voilà pourquoi, cette année encore, l’établissement public d’aménagement Paris La Défense organise un concours de réduction d’émissions carbone à destination des entreprises. Anticipant les obligations de la loi Elan [lire aussi notre dossier], cette initiative avait permis à Orange, en 2020, de réduire de 55,8% ses consommations d’énergie dans ses bureaux et boutiques. Les résultats du concours seront connus en juin 2022.

Superbus – Alors que certaines collectivités s’intéressent de plus en plus au rétrofit (technique consistant à remplacer un moteur thermique par un moteur électrique), la Région Occitanie a annoncé, dans un communiqué, le lancement d’une expérimentation de transformation d’autocars diesel en autocars à hydrogène. Les élus ont ainsi adopté une enveloppe de 2,89 millions d’euros (sur 7 ans pour le retrofitage et la maintenance) pour cette opération pilotée par l’entreprise tarnaise Safra. La mise en circulation du premier véhicule est attendu pour janvier 2023 sur une ligne de car tarnaise. La Région prévoit aussi l’acquisition de 15 autocars.

Paris s’éveille – Avant l’élaboration du prochain PLU (prévu pour 2024) de la ville de Paris, le site de l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR) a mis en ligne un état des lieux (sous formes de cartes et de graphiques) du territoire. Selon Le Monde, on y retrouve notamment l’apparition du tramway sur les boulevards des maréchaux, le réaménagement des avenues, les rues les plus sonores, etc. Autant de documents qui serviront de base à la révision du PLU dont l’objectif sera de réduire les émissions de CO2.

Drive my car – A l’occasion d’un article consacré à l’application Karos, Capital rappelle que, le covoiturage en France, c’est 900 000 trajets domicile-travail par jour, 2 000 euros économisés en moyenne par an pour un salarié et 272 746 tonnes de CO2 économisés par an sur les émissions directes et indirectes [lire aussi notre article].

Roulez jeunesse – Comme l’explique La Provence, la Région Sud va ouvrir gratuitement, à partir de la rentrée, son réseau de transports en commun aux jeunes adultes. Jusque fin décembre, les personnes âgées de 18 à 26 ans pourront donc emprunter les bus et les TER de la région pour se rendre à un stage, un emploi ou en cours.

Et aussi…

Toulouse s’apprête à recevoir un salon des énergies positives [La Dépêche] ;

Un reportage de France Info montre comment des restes de nourriture sont valorisés en gaz naturel ;

Le groupe Paprec Energies s’agrandit de six nouvelles usines de valorisation énergétique avec via de nouvelles acquisitions [Environnement magazine].