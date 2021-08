La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle est modifiée

POUVOIRS DE POLICE

Publié le 20/08/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Un décret du 18 août améliore les modalités d’application de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle, applicables notamment aux délits de conduite sans permis ou sans assurance ou au délit d’usage illicite de stupéfiants.

Il prévoit, d’une part, que, comme en matière d’amendes forfaitaires contraventionnelles, les avis d’amendes forfaitaires seront adressés par lettre simple et non plus par lettre recommandée, car ces lettres simples sont plus facilement reçues par leurs destinataires.

Il prévoit, d’autre part, que le procureur de la République de Rennes, qui contrôle au niveau national de façon centralisée la mise en œuvre des amendes forfaitaires délictuelles, pourra transmettre aux procureurs des lieux des faits les dossiers présentant des irrégularités, pour permettre à ces derniers d’apprécier la suite à donner à la procédure.