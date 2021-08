En bref : La DGCL fait le point sur les finances des collectivités locales en 2020

Les brèves du Club Finances

Publié le 23/08/2021

Le Club vous propose un nouveau rendez-vous : les brèves du Club Finances. La rédaction vous propose au fil des jours une sélection des infos les plus marquantes en matière de finances locales pour compléter nos articles et votre connaissance de l'actualité.

Les dernières brèves

23 août

La DGCL fait le point sur les finances des collectivités locales et des communes en 2020

La Direction générale des collectivités locales (DGCL), dans son bulletin de juillet 2021 sur les finances des collectivités locales en 2020, révèle que les collectivités locales ont enregistré un léger besoin de financement (- 0,5 milliard d’euros) l’année dernière, dû essentiellement à celui des régions. L’investissement recule (- 6,2 % hors remboursements de dette), en particulier dans le bloc communal (- 14,5 %). L’épargne brute recule de – 10,8 %. Les recettes de fonctionnement ont diminué de – 0,6 % à périmètre constant. Certains impôts liées à l’activité économique (DMTO, TICPE) se sont réduits du fait des conséquences de la crise sanitaire. À cela s’ajoute la chute de certaines recettes tarifaires, ou liées à l’exploitation du domaine. Les dépenses de fonctionnement ont en revanche progressé de 1,3 % à périmètre constant, au même rythme qu’en 2019. La DGCL observe une augmentation de 1,1 % des frais de personnel. Pour lire la note entière, cliquez ici.

Cet été, la DGCL a également publié un focus sur les finances des communes. Son étude confirme que les finances des plus grandes communes ont été davantage impactées par la crise du Covid-19 que celles des plus petites. Les petites communes ont même dans la majorité des cas accru leur épargne brute et réduit leur endettement. La DGCL note cependant que le recul de l’investissement en 2020 (- 16,3 % pour les communes hors remboursements de dette) a été plus marqué parmi les petites communes que parmi les grandes. Pour lire l’étude entière, cliquez ici.

20 août

Le chiffre 5,1 milliards d’euros c’est le montant du premier versement du plan de relance européen perçu par la France, jeudi 19 août 2021, a annoncé le ministre de l’Economie et des finances, Bruno le Maire, au quotidien Sud Ouest. Au total d’ici 2023, la France devrait toucher 39,4 milliards d’euros sur les 750 milliards d’euros du plan de relance européen (390 milliards de subventions et 360 milliards de prêts). [Retour en haut]

