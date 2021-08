Décret « son » : les professionnels de la musique mobilisent les élus locaux

Spectacle vivant

Publié le 19/08/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

La situation de blocage créée par le décret « son » du 8 août 2017 n’a toujours pas d’issue. Les professionnels de la musique, réunis au sein de l’association Agi-Son, organisent un tour de France pour rencontrer les acteurs locaux, les élus et les agents des collectivités. Objectif : obtenir une révision du décret, régulièrement promise, mais sans calendrier.

La révision du décret « son » s’apparenterait-t-elle à un serpent de mer ? Daté du 8 août 2017, le décret « relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés » attend toujours son arrêté d’application, « et contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, le texte s’applique sur le terrain, souligne Angélique Duchemin, directrice d’Agi-Son, association regroupant des organisateurs de concerts engagés dans la préservation de la santé auditive des artistes et des spectateurs, et membre du Conseil national du bruit. Faute d’arrêté, le décret donne lieu à des différentes interprétations, ce qui ouvre la voie à inégalités territoriales. »

Promise par l’ex-ministre de la Culture, Franck Riester, la révision du décret ou la rédaction de ...

