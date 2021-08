Articulation de la vigilance météorologique et crue avec les dispositifs de gestion de crises

Sécurité publique

Mise en place en octobre 2021 par Météo-France et en 2007 par le Service central d’hydrométéorologie et l’appui à la prévision des inondations (SCHAPI) la vigilance météorologique et crue est l’information de référence fournie simultanément à la population, aux pouvoirs publics, dont les autorités de gestion des crises et des situations sanitaires exceptionnelles, ainsi qu’aux médias en cas de phénomènes météorologiques dangereux pouvant affecter le territoires. Elle contribue à l’action de l’Etat dans le domaine de la sécurité des personnes, des biens et de la continuité des activités.

Une circulaire publié le 16 août précise et réaffirme les principes directeurs de la vigilance et son articulation avec les dispositifs de gestion de crises.