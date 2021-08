Une mutualisation progressive des services RH à la carte

Organisation

Publié le 26/08/2021 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Depuis cinq ans, Bordeaux métropole mutualise les services des ressources humaines avec onze de ses communes membres.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Pilotée au niveau de la direction des ressources humaines (DRH) et gérée au sein de quatre pôles territoriaux de la métropole de Bordeaux, la mutualisation des services RH est entrée en vigueur le 1er janvier 2016, un an après la création de l’interco.

« Il s’est agi en premier lieu d’une mutualisation entre l’ancienne communauté urbaine et la ville-centre, à laquelle se sont jointes progressivement dix autres communes, qui ont transféré à la métropole une plus ou moins grande partie de leur gestion RH », explique Magalie Sabbah, directrice des ressources humaines mutualisée entre la ville, la métropole et le centre communal d’action sociale depuis avril 2021.

C’est en effet une mutualisation à la carte qui a été retenue, en tout cas jusqu’au dernier mandat. Parmi les onze communes du ...